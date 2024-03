Carro de advogado alvo de ataque a tiros em Guaratiba ficou com marcas de tiros - Reprodução

Carro de advogado alvo de ataque a tiros em Guaratiba ficou com marcas de tirosReprodução

Publicado 05/03/2024 18:30

Rio - O advogado José Tadeu Garrido de Lima, de 59 anos, foi alvo de um ataque a tiros, nesta terça-feira (5), em Guaratiba, na Zona Oeste. Ele estava com um outro homem dentro de seu carro quando um criminoso sacou uma arma e atirou na direção do motorista. A dupla não ficou ferida.

Uma equipe do 27º BPM (Santa Cruz) atendeu à ocorrêncisa na Estrada Teodoreto de Camargo. Agentes da na 43ª DP (Guaratiba) foram o local do crime para realizar a perícia e colher o depoimento de José Tadeu. Ao DIA, a delegada Márcia Helena Julião disse que a vítima relatou que estava chegando em casa com um pintor quando um homem surgiu e fez os disparos. Em princípio, o advogado não estava sendo monitorado pelo caminho. O atirador já o aguardava no local.

"Não estava sendo monitorado. Ele disse que estava chegando em casa com um pintor de carro e chegou um camarada, balançou a cabeça para ele e saiu atirando. Em princípio, nós temos como um homicídio tentado, mas não sei se é exatamente isso. Não estou excluindo nenhuma hipótese. Ele não levou nada", disse.



De acordo com a delegada, o crime não tem relação com o fato de José ser advogado. A investigação segue em andamento para esclarecer a motivação e identificar o responsável pelos disparos.

Morte de advogado no Centro do Rio

Na última segunda-feira (26), o advogado Rodrigo Marinho Crespo foi morto a tiros na frente do escritório onde era sócio fundador, na mesma calçada do edifício da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), no Centro do Rio.

Câmeras de segurança flagraram um carro branco se aproximando da vítima. Em ação que durou cerca de 14 segundos, um homem encapuzado deixou o veículo e efetuou diversos disparos contra Rodrigo.

Antes de atirar, o criminoso ainda chamou o advogado pelo nome. Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a atitude demonstra, inicialmente, que o executor queria ter certeza de que estava abordando o alvo certo. O advogado foi baleado duas vezes quando estava de pé e outras dez após cair. Rodrigo estava lanchando com o sobrinho no momento em que foi surpreendido pelo criminoso.