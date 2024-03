A Light trocou o equipamento queimado cerca de 32 horas depois da queda de luz - Reprodução internet

Publicado 05/03/2024 18:17 | Atualizado 05/03/2024 19:12

Rio - A explosão de um transformador deixou moradores mais de 32 horas sem energia elétrica no Catumbi, na Zona Norte, na madrugada de segunda (4). Moradores informaram que a luz já estava instável desde sábado (2). Segundo a Light, o provável motivo da explosão seria uma sobrecarga causada por furto de energia, prática comum na região. O equipamento queimado foi trocado nesta terça (5), por volta das 13h. A companhia ainda apura as causas.

Um morador da divisa entre Catumbi e Rio Comprido, que não quis ser identificado, relatou ao DIA que o problema começou no último sábado (2) quando, por volta das 11h da manhã, houve uma explosão e a luz caiu. 'Não demorou para que a luz voltasse, mas voltou fraca e naquele sistema de fases. Alguns locais da minha casa, por exemplo, tinham energia e outros não. Por volta das 20h, a luz caiu de vez e às 21h voltou em 100%', disse.

Já no domingo (3) , por volta das 20h, ele conta que foi possível ouvir outra explosão e algumas casas da rua ficaram sem luz. No entanto, na madrugada desta segunda (4), por volta das 3h da manhã, a luz ficou fraca e, uma hora depois, caiu de vez e a região permaneceu sem energia até as 13h desta terça (5).

“Ficamos sabendo que teria sido o transformador. Outros vizinhos foram até perto de onde estava o problema, na Rua Eliseu Visconti, já perto da General Galvão. Eles informaram que foi isso mesmo e só hoje de tarde que foi feito o reparo. Espero que realmente tenha sido feito”, relatou o morador. Ele também contou que uma equipe da Light chegou a ir ao local na noite desta segunda (4) por volta das 21h.

Questionada, a Light informou que o transformador queimado já havia sido trocado, nesta terça (5), na rua General Galvão. A empresa informou que a equipe técnica esteve no local avaliando o caso, mas foi preciso mobilizar a equipe de manutenção para fazer a troca do equipamento. Além disso, a companhia destacou a incidência de furto de energia na região e que, ainda está apurando, no entanto, é provável que esta prática tenha sido a causa da explosão.