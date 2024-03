Moradores da Rua da Capela denunciam falta de energia - Google Maps

Moradores da Rua da Capela denunciam falta de energia

Publicado 11/03/2024 10:24 | Atualizado 11/03/2024 11:28

Rio - Moradores de um prédio em Piedade, na Zona Norte do Rio, denunciaram que ficaram sem luz por mais de 24h. Na madrugada de domingo (10), por volta das 2h, um princípio de incêndio atingiu uma fiação na rua da Capela e derrubou a energia de oito apartamentos.



No local moram três idosos, duas mulheres com mais de 70 anos, Stella e Maria, e um homem, Paulo Ribeiro, que sofre de câncer e mal de Parkinson.



"Já não basta ele sofrer pelas doenças dele, agora também está sofrendo com o calor", reclama Bruno Perez, filho de Paulo.

Além de morador, Bruno vende açaí em casa e conta que perdeu 12 caixas do produto e precisou pedir para o fornecedor buscar o restante do material.



"A gente vende pelo Ifood, então sempre os motoboys vão lá buscar pedido, ou seja, além de nós, os motoboys do ifood também perderam dinheiro com isso. Fora o prejuízo com comida estragada também dos oito apartamentos”, explicou.



Desde domingo (10) os moradores tentavam contato com a Light. Janaína Quintans, outra moradora do local, reclamou da falta de comprometimento da concessionária.



"Só eu já abri uns 10 protocolos. E os outros vizinhos também abriram", afirmou.

Procurada, a Light disse que está apurando o caso. A energia foi reestabelecida por volta das 11h20 desta segunda-feira (11).