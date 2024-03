Assessores do deputado federal Reimont Luiz Otoni (PT) são assaltados na Tijuca, Zona Norte do Rio - Reprodução

Publicado 11/03/2024 10:37

Rio - O motorista e a assessora do deputado federal Reimont Luiz Otoni Santa Barbara (PT) foram assaltados, na manhã do último domingo (10), na Tijuca, Zona Norte do Rio. Na ação, que durou 20 segundos, os criminosos levaram os pertences dos assessores, além do carro do parlamentar, que foi recuperado horas depois por policiais do 4º BPM (São Cristóvão).



Segundo a Polícia Militar, os agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados para a ocorrência, que aconteceu na Rua Professor Gabizo, pouco antes das 10h. Após o assalto, os assessores, que não tiveram a identidade revelada, foram levados para a 18ª DP (Praça da Bandeira), onde prestaram depoimento.



Obtidas pelo DIA, as imagens de uma câmera de segurança flagraram toda a dinâmica. O motorista e a assessora estavam aguardando o parlamentar para uma agenda, quando foram rendidos pelos bandidos.