Mulheres estavam no Rio de Janeiro por escala, com destino em Paris, na França. - Divulgação

Mulheres estavam no Rio de Janeiro por escala, com destino em Paris, na França.Divulgação

Publicado 11/03/2024 11:20

Rio - Duas mulheres que transportavam 10kg de cocaína foram presas pela Polícia Federal (PF), na noite deste domingo (10), no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Segundo a PF, as colombianas, que carregavam um bebê de dois meses, estavam a caminho de Paris, na França.

A instituição comunicou que elas embarcaram em Tabatinga (AM), pegaram as drogas em Manaus e foram para o Rio de Janeiro por escala. Durante revista, os agentes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão (Deain) encontraram a droga escondida em fundos falsos nas malas.

Encaminhadas para o sistema prisional, as mulheres irão responder por tráfico internacional de drogas, com pena de até 15 anos de reclusão.