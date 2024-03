Secretaria apreende carne vencida - Divulgação/Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor

Publicado 12/03/2024 17:42 | Atualizado 12/03/2024 20:40

Rio- Agentes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor informaram que apreenderam, na manhã desta terça-feira (12), mais de 180 kg de carne e frutos do mar vencidos no restaurante Marius Degustare, no Leme, Zona Sul do Rio. O restaurante, muito frequentado por turistas, se destaca na orla da Avenida Atlântica. Todo o material foi imediatamente inutilizado.

Segundo o titular da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, a fiscalização faz parte da rotina da secretaria e integra o programa "Educa Consumidor", voltado para orientações a respeito de armazenamento de produtos. "Descartamos tudo e intensificaremos a fiscalização. Se um produto está vencido não pode mais estar sendo comercializado", afirmou.

Em nota, o Marius Degustare negou o ocorrido. Confira na íntegra: "O SEDCON RJ esteve no restaurante na manhã de terça-feira, em ação educativa, de forma que não houve sequer multa ao restaurante. O órgão apenas forneceu orientações a respeito de armazenamento de produtos que já estavam separados para descarte, não havendo apreensão de qualquer material. Estamos colaborando com essa importante campanha e seguindo todas as respectivas orientações."

No entanto, a pasta informou que o programa citado é também uma forma de fiscalização e disse ainda que o Marius não foi multado porque poderiam aceitar o descarte ou serem multados, e eles aceitaram o descarte. Porém, a secretaria afirmou que um inquérito foi aberto para apurar o motivo de o restaurante ter uma quantidade tão grande de comida vencida no estabelecimento.