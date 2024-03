Trecho da Avenida Brasil com o corredor Transbrasil, do BRT - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 15/03/2024 13:35 | Atualizado 15/03/2024 13:38

Rio – A Prefeitura do Rio suspendeu as restrições previstas para a circulação de caminhões na Avenida Brasil. As medidas, que começariam a valer neste sábado (16), tinham como objetivo limitar os dias e horários para que caminhoneiros pudessem circular em trechos da via. No entanto, após protestos do setor, o executivo municipal voltou atrás e afirmou que irá investir na implementação de equipes para controlar a ocorrência de acidentes, enguiços e bloqueios no local e, caso necessário, novas ações poderão ser anunciadas futuramente.

Segundo a prefeitura, o objetivo da limitação de circulação de caminhões era melhorar o tráfego na principal avenida da cidade, após a inauguração do corredor Transbrasil do BRT. A definição para a implantação dessas medidas levou em consideração estudos baseados no fluxo viário na Avenida Brasil e as características de circulação dos caminhões, como os impactos dos acidentes, que são maiores que os de veículos com tamanhos menores.

Entretanto, após reuniões com representantes das categorias e protestos de motoristas, foi decidida a suspensão da medida. Quando a restrição de circulação dos caminhoneiros foi anunciada, em dezembro do ano passado, a Firjan, representante das indústrias no estado do Rio de Janeiro, se manifestou contra, alegando "impacto na logística e aumento dos custos". A entidade também argumentou que poderia haver aumento de roubos de cargas.

Um grupo de caminhoneiros realizou uma carreata na Avenida Brasil nesta segunda-feira (11), em protesto contra a restrição de circulação dos caminhões na via. Eles afirmaram que temem a possibilidade de roubos de cargas e a dificuldade de locomoção com a principal via do Rio de Janeiro limitada.

"Onde já se viu restringir a única rodovia de acesso que liga todo o Rio de Janeiro a nós, impondo que não podemos mais andar na pista central momento nenhum e apenas com 'horários restritos' na via lateral, onde corta todas as favelas que têm o maior índice de roubo de carga?", afirmou um dos caminhoneiros.

A Avenida Brasil tem 55 km por extensão. A restrição na pista principal seria implementada em um trecho de aproximadamente 14 km. Nas pistas laterais, em que as restrições seriam aplicadas somente nos dias úteis, a restrição no sentido Santa Cruz seria em trecho de aproximadamente 6 km, enquanto no sentido Centro, o trecho restrito teria cerca de 14 km.

Confira os trechos que teriam restrição de circulação

Pista Central em ambos os sentidos

Trecho: entre Irajá e Caju

Dias e horários: todos os dias, das 4h às 22h

Pista Lateral sentido Centro

Trecho: entre Irajá e Caju

Dias e horários: dias úteis, das 5h às 9h

Pista Lateral sentido Santa Cruz

Trecho: entre Caju e Ramos

Dias e horários: dias úteis, das 16h às 20h