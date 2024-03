Felipe André de Araújo Reis foi preso após exigir que paciente ficasse nua na UPA de Campo Grande - Reprodução

Publicado 19/03/2024 17:33

Rio - O técnico de radiologia Felipe André de Araújo Reis foi preso em flagrante, nesta terça-feira (19), por importunação sexual dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Grande, na Zona Oeste. Segundo a denúncia, ele exigiu que uma paciente ficasse nua para um exame.

O crime aconteceu na noite de segunda-feira (18) e foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). De acordo com a Polícia Civil, Felipe pediu para uma jovem, de 18 anos, ficar sem roupa, da cintura para cima, para a realização de um raio-x.

Após o exame, a vítima relatou o pedido ao seu pai, que também é técnico de radiologia, que comunicou o fato à direção da unidade e, posteriormente, na delegacia. As buscas por Felipe começaram e ele foi encontrado, na manhã desta terça, dentro de uma sala na UPA.

Felipe foi autuado pelo crime de importunação sexual, que pode gerar uma pena de um a cinco anos.

Questionada, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que determinou a apuração detalhada do caso e que vai buscar contato com a jovem e sua família para oferecer o apoio que for necessário. A SES ainda destacou que será enviada à UPA uma equipe de humanização e qualidade do cuidado de segurança do paciente para revisão dos fluxos e organização do processo de trabalho.



A Fundação Saúde, administradora da UPA, destacou que Felipe era um funcionário terceirizado e foi imediatamente afastado da unidade.