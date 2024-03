Jeferson foi preso por agentes da Divisão de Recapturas (Recap) após informações repassadas pelo Disque Denúncia - Divulgação / Disque Denúncia

Jeferson foi preso por agentes da Divisão de Recapturas (Recap) após informações repassadas pelo Disque DenúnciaDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 20/03/2024 14:34 | Atualizado 20/03/2024 16:01

Rio - Jeferson Alexandre Almeida, de 33 anos, considerado foragido pela Justiça por assassinato, foi preso na manhã desta quarta-feira (20), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ele era procurado desde 2020 por um homicídio em Barra Mansa, na Região Sul Fluminense.

Ele já havia sido preso em 2017 por tráfico de drogas. No entanto, teve a liberdade concedida em audiência de custódia. Três anos depois, um novo mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa.

Jeferson foi preso no bairro do Pita por agentes da Divisão de Recapturas (Recap) após informações repassadas pelo Disque Denúncia. Com ele, os policiais apreenderam um revólver.

O suspeito foi encaminhado à 73ª DP (Neves), onde foi cumprido o mandado de prisão. Após as formalidades legais , ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.