Deputado federal Darci de Matos (PSD-SC)Mario Agra / Câmara dos Deputados

Publicado 26/03/2024 15:07

Rio - O deputado federal Darci de Matos (PSD-SC), relator do processo sobre a prisão de Chiquinho Brazão (sem partido) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, leu parecer favorável à prisão dele. Na sequência, a presidente da comissão, Caroline de Toni (PL-SC), concedeu pedido de vista misto, adiando a votação.





Gilson Marques (Novo-SC), Roberto Duarte (Republicanos-AC) e Fausto Pinato (PP-SP) apresentaram o pedido de vista logo após a leitura do parecer. Eles argumentaram que precisam de mais tempo para ler o relatório final da Polícia Federal (PF) e a decisão do ministro Alexandre de Moraes, corroborada de forma unânime pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Brazão foi apontado pela Polícia Federal (PF) como um dos supostos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ele foi preso no domingo, no Rio de Janeiro, junto com seu irmão, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa . O parlamentar permanecerá preso enquanto o caso não é analisado pela Câmara.

O prazo do pedido de vista é de duas sessões do plenário da Câmara. Na tentativa de acelerar a análise, deputados governistas lembram que a comissão tem 72 horas, a partir do comunicado chegar à Câmara, para dar seu parecer e enviar ao plenário.



Os governistas disseram que vão pedir ao presidente Arthur Lira (PP-AL) que use de sua prerrogativa como chefe da Casa para levar o caso diretamente ao Plenário - o que poderia ser feito na quinta-feira (28).





A Constituição Federal determina que, por ser parlamentar, Chiquinho Brazão tem o mandato inviolável civil e penalmente - exceto nos casos de prisão em flagrante por crime inafiançável. Por isso, caberá à Câmara dos Deputados analisar a decisão. O quórum é de maioria absoluta, ou seja, 257 deputados.



, Moraes afirma que o flagrante delito se refere ao crime de obstrução de Justiça em organização criminosa. Darci corrobora a avaliação.



A Constituição Federal determina que, por ser parlamentar, Chiquinho Brazão tem o mandato inviolável civil e penalmente - exceto nos casos de prisão em flagrante por crime inafiançável. Por isso, caberá à Câmara dos Deputados analisar a decisão. O quórum é de maioria absoluta, ou seja, 257 deputados. Em ofício encaminhado ao presidente da Câmara , Moraes afirma que o flagrante delito se refere ao crime de obstrução de Justiça em organização criminosa. Darci corrobora a avaliação.

"Ante o quadro acima exposto, considerando presentes os requisitos constitucionais do flagrante e da inafiançabilidade, além de estar adequadamente fundamentada, meu voto é pela preservação da eficácia da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, referendada, à unanimidade, pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Inquérito nº 4.954/RJ, nos termos do projeto de resolução em anexo", diz um trecho do voto de Darci de Matos. "Temos prazo de 72 horas para nos manifestarmos enquanto CCJ. Caso a CCJ não se manifeste sobre essa detenção, esse quadro escabroso, a presidência da Casa, com o pedido de qualquer deputado, pode avocar para o plenário sem o parecer da CCJ", disse o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ).

Defesa se manifesta

Conforme prevê o regimento da Câmara, o deputado Chiquinho Brazão teve vinte minutos para fazer sua defesa. Esse tempo foi dividido com o advogado Cleber Lopes de Oliveira. Oliveira argumentou que não cabe ao colegiado analisar se o deputado é ou não culpado, mas sim se há legalidade na prisão em caráter preventivo.

“Ninguém pode se alegrar com a morte da vereadora Marielle Franco, mas a comissão não está reunida nesta data para examinar o mérito das imputações. A comissão se reúne para examinar a legalidade do encarceramento antecipado de um parlamentar a partir do que preceitua a Constituição Federal”, afirmou.



Também de acordo com o defensor, o STF não teria competência para determinar a prisão: "O crime foi praticado em 2018 e o deputado assume em 2019. Os supostos fatos reveladores de uma obstrução de justiça não têm nenhuma relação com o mandato, os fatos são anteriores ao mandato, de modo que há um vazio do ponto de vista da competência do STF”, conluiu.



Entenda



Por se tratar de uma matéria urgente, o parecer de Darci pela CCJ poderá ser analisado diretamente pelo plenário da Câmara, em sessão marcada por Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara. Antes da sessão, Chiquinho Brazão será notificado.



Após a leitura e a discussão do parecer, os deputados devem votar sobre a manutenção da prisão. O quórum é de maioria absoluta, ou seja, 257 deputados. A votação é aberta. Após a decisão da Casa, a presidência da Câmara promulga a resolução durante a sessão.



