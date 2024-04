Banhistas aproveitam sexta-feira (5) ensolarada na Praia do Flamengo, Zona Sul do Rio - Cleber Mendes/Agência O Dia

Banhistas aproveitam sexta-feira (5) ensolarada na Praia do Flamengo, Zona Sul do RioCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 05/04/2024 13:30 | Atualizado 05/04/2024 15:36

Rio - O fim de semana para o carioca deve ter sol, nuvens e chuva fraca no fim da tarde. Segundo o portal Clima Tempo, o tempo na cidade é afetado diretamente pelo avanço de uma frente fria da região Sul do país em direção ao Sudeste.



A temperatura máxima para o fim de semana deve ser de 31°C e a mínima de 18°C, com ventos de fracos a moderados. Nesta sexta-feira (5), a máxima deve ser de 35°C, com céu variando entre parcialmente nublado e ensolarado ao longo do dia. Na Praia do Flamengo, banhistas aproveitaram o fim da manhã e início da tarde para tomar sol, mesmo com o céu nublado.