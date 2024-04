O homem foi flagrado jogando um cachorro dentro de caçamba na Zona Norte - Reprodução

Publicado 11/04/2024 11:12 | Atualizado 11/04/2024 11:16

Coragem está internado em clínica veterinária onde passar por tratamento Reprodução



Segundo o delegado da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), Wellington Vieira, o caso foi concluído após o resultado do laudo pericial do animal.



Ainda na ocasião, o caso repercutiu e foi parar na Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Nas redes sociais, o presidente da pasta, Léo Vieira (Republicanos), também anunciou a finalização do inquérito.



"O criminoso assumiu o fato e foi indiciado. Parabenizo o delegado Wellington Pereira e toda equipe da DPMA. Agradeço também aos veterinários, todos os esforços possíveis foram feitos, mas, infelizmente, o cãozinho não resistiu. Vamos continuar nossa batalha para que não aconteça covardia com animais", afirmou o deputado estadual.



A pena para crimes contra cães e gatos, de acordo com a Lei Sansão (14.064/2020), é de prisão de dois a cinco anos, mais proibição da guarda e multa (sem especificar o valor). As multas já estão entre as sanções previstas pela Lei dos Crimes Ambientais e variam de, no mínimo, R$ 50 a, no máximo, R$ 50 milhões.

Relembre o caso

Uma câmera de segurança flagrou o momento em Vandenberg abandonou o animal. No registro, é possível ver a caçamba e o momento em que uma picape branca, modelo Renault Oroch, para próximo ao local. O motorista desembarca, abre a porta traseira, retira o cachorro e joga dentro do lixo.

Homem joga cachorro amarrado dentro de sacos plásticos em caçamba de entulho na Zona Norte.#MausTratos #Covardia #ODia



Crédito: Arquivo Pessoal pic.twitter.com/OfJcaD26Q7 — Jornal O Dia (@jornalodia) March 18, 2024

O cão foi encontrado por um morador da região, o ator Thiago Gouveia, que denunciou o caso nas redes sociais e pediu ajuda para identificar o autor do crime e custear o tratamento do animal, que foi batizado de Coragem. Ele foi levado para um clínica veterinária no Engenho de Dentro, Zona Norte, com quadro grave de desidratação e desnutrição, com diversos ferimentos.

Após uma semana de internação, Thiago informou que o Coragem resistiu a um sangramento gástrico. Ele também explicou que exames no animal apontaram um linfoma maligno com metástase no baço, rim e um tumor no plano nasal, além de leishmaniose.



À reportagem não conseguiu contato com a defesa de Vandenberg Lopes Pereira. O espaço está aberto para manifestações.

