Escopeta calibre 12 foi apreendida em ação contra bandidos que roubavam em MadureiraReprodução / @pmerj

Publicado 13/04/2024 13:51

Rio - Motoristas que passavam por Madureira, na Zona Norte, na noite desta sexta-feira (12), viveram momentos de pânico durante uma ação de bandidos para roubar carros.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) avistaram homens roubando na Rua Maria Lopes. Ao perceberem a presença dos policiais, no entanto, os bandidos abandonaram o carro em que estavam e roubaram outro veículo.

Pouco depois, ainda de acordo com a corporação, os criminosos foram em direção à Rua Mendes de Aguiar, onde bloquearam a via com o segundo veículo roubado e atiraram contra os policiais. Em seguida, conseguiram fugir usando duas motos.

A PM conseguiu recuperados os dois carros roubados e, após buscas na área, uma escopeta calibre 12 e quatro munições foram apreendidas.

A corporação não informou em qual delegacia o caso foi registrado.