Bandidos bateram carro durante fuga a cerco tático montado por PMsReprodução

Publicado 13/04/2024 12:36

Rio - Uma perseguição policial terminou com um suspeito preso e outro ferido, no fim da noite desta sexta-feira (12), no bairro de Inhaúma, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, criminosos em um carro atacaram uma viatura do 3º BPM (Méier) que realizava um cerco tático na região.

Os bandidos teriam passado atirando nos agentes, que revidaram disparando contra o veículo, modelo Toyota Etios. Na fuga, os criminosos bateram em outro carro que estava estacionado na Rua Padre Januário, onde acabaram presos.

Um deles ficou ferido na ação e precisou ser socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte. Com a dupla, os agentes apreenderam um revólver. Segundo informações preliminares, os criminosos se preparavam para praticar assaltos na região.

O caso foi registrado em delegacia da região.