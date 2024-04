Cariocas aproveitam manhã de tempo firme no Parque Madureira, neste domingo (21) - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 21/04/2024 11:07 | Atualizado 21/04/2024 11:27

Rio - O feriado de Tiradentes começou bem para os cariocas, que aproveitaram o tempo ensolarado para se exercitar no Parque Madureira, na Zona Norte, na manhã deste domingo (21). Apesar das constantes madrugadas frias, o clima permanece estável e sem previsão de chuva até quarta-feira (24).

Segundo o sistema Alerta Rio, o tempo ficará firme ao longo deste domingo na cidade do Rio, devido à atuação de um sistema de alta pressão. A expectativa é de que o céu fique claro a parcialmente nublado e sem chuva. Com ventos fracos a moderados, a temperatura deve permanecer estável, com mínima de 16°C e máxima de 32°C.

O tempo firme fez com que os cariocas saíssem de casa e aproveitassem o feriado ensolarado para se exercitar ao ar livre. No Parque Madureira, enquanto alguns corriam ou caminhavam, outros apostaram na bicicleta e até mesmo nos patins. O espaço ficou cheio na manhã deste domingo.

Previsão para a semana

Na segunda-feira (22), o tempo segue firme, com o céu parcialmente nublado a claro, além de ventos fracos a moderados. Não estão previstas chuvas e a temperatura esperada é de 17°C a mínima e 34°C a máxima. Para a terça-feira (23), feriado de São Jorge, a previsão é a mesma, mas com o dia um pouco mais quente. As temperaturas previstas são 19°C a mínima e 36°C a máxima.

Na quarta-feira (24), o céu começa a ficar mais fechado. Ventos influenciarão o tempo, com aumento de nebulosidade ao longo do dia, mas ainda sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 21°C e a máxima de 37°C.

Na quinta-feira (25), o transporte de umidade do oceano para o continente deixará o céu nublado com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados e a temperatura cairá, com mínima de 20°C e máxima de 29°C.

