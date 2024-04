Bombeiros realizam atendimento à vítima que capotou com carro na Rua Ângelo Dantas, em Madureira - Reprodução / @OperacoesRio

Publicado 23/04/2024 10:38 | Atualizado 23/04/2024 11:37

Rio - Um carro capotou na Rua Ângelo Dantas, em Madureira, Zona Oeste do Rio, na manhã desta terça-feira (23). No acidente, um homem ficou ferido sem gravidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o capotamento aconteceu por volta das 8h10, próximo à Praça Armando Cruz, sentido Marechal Hermes. Uma equipe do 8º GBM (Campinho) foi acionada e prestou socorro à vítima, não identificada, que foi liberada ainda no local.

Uma faixa da via ficou interditada por cerca de 3h, sendo liberada às 11h, quando o veículo foi retirado do local do acidente. Segundo o Centro de Operações (COR-Rio), o trânsito na região não foi afetado. Equipes da CET-Rio e da Polícia Militar auxiliaram no tráfego e na retirada do carro.

A causa do acidente, no entanto, ainda é desconhecida.