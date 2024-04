Buscas por Wagno dos Santos completam cinco dias - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 24/04/2024 11:34

Rio - O Corpo de Bombeiros iniciou, nesta quarta-feira (24), o quinto dia de buscas pelo homem que desapareceu na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Wagno dos Santos sofreu um acidente enquanto pilotava um jet ski.

"Fui eu que busquei o jet ski na areia no dia. É uma loucura isso tudo que aconteceu com ele. Não podemos perder a esperança de encontrá-lo, mesmo vivo ou morto. A cabeça fica 'a milhão' porque ele era uma pessoa muito boa. Até quem não conhecia ele, ficou abalado", conta.A corporação informou que a procura é realizada por equipes divididas em barcos, com auxílio de drones e helicópteros. O acidente aconteceu no último sábado , por volta das 15h, na altura do Quiosque Quebra-mar, que fica próximo ao píer da Barra, antes do posto um.