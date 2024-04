Incêndio atingiu galpão na Rua Newton Prado - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 27/04/2024 07:40 | Atualizado 27/04/2024 07:44

Rio - Um incêndio atingiu um galpão na Rua Newton Prado, em São Cristóvão, na Zona Norte, na noite desta sexta-feira (26). Equipes do Corpo de Bombeiro ainda atuavam no trabalho de rescaldo, no início da manhã deste sábado (27), mas as vias da região já foram liberadas para o tráfego. Não houve registro de feridos. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o imóvel tomado pelas chamas.

Segundo os bombeiros, o quartel de Benfica foi acionado às 23h19 para controlar o incêndio, na altura do número 26. O Centro de Operações Rio (COR) informou que a Rua Newton Prado foi interditada às 0h22, para atuação dos militares, com apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e CET-Rio. Às 0h53, a Rua Bela também precisou ser fechada, na altura da Rua José Clemente, para onde o trânsito foi desviado.

Ainda de acordo com o COR, às 4h13 o fogo foi debelado pelos bombeiros e a Defesa Civil municipal iniciou uma vistoria no local. Na ação, um imóvel foi parcialmente interditado, por conta da queda de uma parede. A ocorrência foi totalmente finalizada às 6h37, com a liberação das ruas interditadas ao longo da madrugada.