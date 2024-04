Veículo pegou fogo na Rua da Assembléia - Divulgação / Centro de Operações Rio

Publicado 29/04/2024 09:43 | Atualizado 29/04/2024 11:47

Rio - Um carro pegou fogo na Rua da Assembleia, esquina com Avenida Rio Branco, no Centro, na manhã desta segunda-feira (29).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 7h25 para combater o incêndio e trabalhou por cerca de uma hora na ocorrência. De acordo com a corporação, as chamas foram controladas por agentes do Quartel Central às 8h30. Não houve vítimas no incidente.

O motivo do incêndio ainda é desconhecido.



Uma faixa da Rua da Assembleia precisou ser interditada para viabilizar o trabalho do Corpo de Bombeiros e já foi liberada.



A Guarda Municipal e a CET-Rio também auxiliaram na ação.

Em atualização...