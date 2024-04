O letreiro foi inaugurado no último sábado (27) - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 29/04/2024 14:38

Rio – Um letreiro com os dizeres "Eu Amo Bangu" foi inaugurado no bairro da Zona Oeste do Rio, neste sábado (27). Ele está localizado na Praça da Fé, em frente à Paróquia de São Sebastião e Santa Cecília, e faz referências a figuras que marcaram a história da região. A obra foi feita pelo artista Clécio Régis.

O funcionário público Fábio Guimarães, de 45 anos, é nascido e criado no bairro e se animou com a novidade: "Bangu significa meu time, minha casa, meu povo, minha cultura, tradição e respeito. O letreiro ficou a cara de do bairro, 'diferenciado'. Ficou exatamente onde deve ficar, no Largo de Bangu, e está lindo", afirmou.

As primeiras referências são o escudo do clube de futebol Bangu e um de seus fundadores, o escocês Thomas Donohoe (1863–1925), ou "Seu Danau" para os banguenses. Há, também, menção a Castor de Andrade (1926-1997), famoso bicheiro carioca e presidente do clube que leva o nome do bairro nas décadas de 1960 e 1980. A escola de samba Unidos de Bangu, fundada em 1937 e a mais antiga da Zona Oeste, também foi lembrada.

As referências ao futebol continuam com imagens de ídolos do clube: Zózimo (1932-1977), zagueiro bicampeão mundial pela seleção brasileira, Zizinho (1921-2002), que jogou no alvirrubro por sete anos, Domingos da Guia (1912-2000), chamado de "Pelé da Zaga", e Marinho (1957-2020), destaque na campanha histórica do vice-campeonato do Brasileirão de 1985.

Ao DIA, o presidente do conselho diretor do Bangu, Jorge Varela, ressaltou a ligação do bairro com o clube, que está sendo reformado: "O Bangu tem uma importância social e cultural para bairro desde sua fundação, local apropriado para o desenvolvimento de esportes olímpicos e eventos culturais. Por conta disso, o clube encontra-se no momento em revitalização da sede social para implementação desses projetos junto a prefeitura para atender a população local", disse.

O letreiro também faz menção ao fato de Bangu ser exportador da moda brasileira. A Fábrica Bangu, fundada em 1889, foi um importante polo para o setor. Funcionários produziam roupas que atraíam atenção da comunidade internacional e a modelo Brigitte Bardot usava itens feitos no local. Hoje, a fábrica é lar do Bangu Shopping.

Nas redes sociais, moradores do bairro celebraram o letreiro e exaltaram o amor pela região: "Não é uma simples intervenção urbana com nome de um bairro. É uma história narrada nas letras de um bairro histórico com a população apaixonada pelo lugar onde nasceu, foi criado, parentes ajudaram a criar esse lugar maravilhoso chamado Bangu", afirmou um dos usuários.

Segundo o Museu de Bangu, em decreto-lei de 2010, 1673 foi definido como o marco inicial para a criação do bairro, quando o engenho de Nossa Senhora do Desterro, de propriedade do capitão Manoel de Barros, foi elevado ao título de Capela Curada e enobrecida com as honras de Capela Matriz.

Grajaú, Irajá e Vista Alegre, todos na Zona Norte, são outros exemplos de bairros que têm letreiros exaltando o amor por estes lugares.

A cerimônia de inauguração teve as presenças do subprefeito da Grande Bangu, Robson do Chocolate, o secretário Municipal de Esportes Guilherme Schleder, o deputado federal Pedro Paulo e o vereador Felipe Boró.