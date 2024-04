Coronel da PM e médico cirurgião Sérgio Sardinha, de 65 anos - Reprodução/Redes sociais

Publicado 29/04/2024 12:28 | Atualizado 29/04/2024 12:35

Rio - Um coronel da PM e médico cirurgião, identificado como Sérgio Sardinha, de 65 anos, está em estado grave após sofrer um acidente de bicicleta na Estrada do Fagundes, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, no último sábado (27).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 11h31 para uma queda de bicicleta na Estrada do Fagundes, altura da Reserva da Ruína, onde socorreram a vítima.Sérgio foi levado pelo helicóptero da Polícia Militar para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.Segundo a direção do hospital, o cirurgião teve uma grave lesão na coluna e precisou ser operado. No momento, está internado no CTI da unidade e tem quadro de saúde grave, porém estável.Sérgio Sardinha é cirurgião especializado em tórax. Além disso, é coronel da Polícia Militar e também atua no Heat, onde está internado.