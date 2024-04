A ação foi realizada por agentes da DRFC - Divulgação

Publicado 29/04/2024 15:22

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) encontraram, nesta segunda-feira (29), uma estufa com aproximadamente 100 pés de maconha, dentro de uma casa no bairro Parque Beira Mar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No momento em que os agentes chegaram, não havia ninguém no imóvel.

Os pés de maconha foram apreendidos e toda a estrutura de iluminação e climatização da estufa foi desmontada.

Segundo a Polícia Civil, as investigações prosseguirão para identificar os responsáveis pelo cultivo e comercialização da erva.