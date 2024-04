Estrutura foi montada em frente ao Copacabana Palace, onde Madonna está hospedada - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 30/04/2024 10:09 | Atualizado 30/04/2024 12:16

show da cantora Madonna, em Copacabana, no próximo sábado (4). No entanto, a apresentação é gratuita e não é preciso adquirir nenhum tipo de bilhete. Apenas o Banco Itaú, patrocinador oficial do evento, oferece entradas para um espaço destinado a convidados e clientes sorteados. Rio - Golpistas estão usando as redes sociais para tentar vender ingressos para o, em Copacabana, no próximo sábado (4). No entanto, a apresentação é gratuita e não é preciso adquirir nenhum tipo de bilhete. Apenas o Banco Itaú, patrocinador oficial do evento, oferece entradas para um espaço destinado a convidados e clientes sorteados.

Em um grupo de fãs da cantora no Facebook, uma participante informou que está vendendo dois convites para o Espaço Itaú. Nos comentários, internautas perceberam a intenção de aplicar o golpe. "O ingresso é nominal. Não tem como transferir" alertou uma mulher. "Cuidado, o Itaú tem mandado e-mail informando que tem gente vendendo ingresso, mas eles não podem ser vendidos", disse outro. Horas depois, a publicação, feita na madrugada desta terça-feira (30), foi excluída.



Em outra postagem no X, uma mulher afirmou ter ingressos da apresentação para vender. Ela oferece a meia-entrada por R$ 400. Um homem também alega ter entradas. Segundo as publicações, os preços dos ingressos, oferecidos ilegalmente, variam de R$ 250 a R$ 800. Em um grupo de fãs da cantora no Facebook, uma participante informou que está vendendo dois convites para o Espaço Itaú. Nos comentários, internautas perceberam a intenção de aplicar o golpe. "O ingresso é nominal. Não tem como transferir" alertou uma mulher. "Cuidado, o Itaú tem mandado e-mail informando que tem gente vendendo ingresso, mas eles não podem ser vendidos", disse outro. Horas depois, a publicação, feita na madrugada desta terça-feira (30), foi excluída.Em outra postagem no X, uma mulher afirmou ter ingressos da apresentação para vender. Ela oferece a meia-entrada por R$ 400. Um homem também alega ter entradas. Segundo as publicações, os preços dos ingressos, oferecidos ilegalmente, variam de R$ 250 a R$ 800.

De acordo com o Banco Itaú, o ingresso da área reservada é pessoal e intransferível. Além disso, o Itaú ressaltou que não há comercialização de tickets para entrada no local, que é destinado apenas para convidados e clientes que ganharam a promoção "Vai de Itaú para Copacabana". O banco disse, ainda, que contará com tecnologia de segurança e controle digital de acesso ao espaço, que será liberado mediante apresentação de documento original com foto.

Por fim, o banco afirma que tem feito comunicações de forma ativa para orientar os clientes sobre a não comercialização de ingressos, a fim de alertar sobre a possibilidade de golpes. Em comunicado, o Itaú emitiu um alerta de fraude. "Golpistas estão se passando por ganhadores da promoção e tentando vender ingressos falsos para o Espaço Itaú. Se receber uma oferta, não realize a compra e denuncie para a nossa equipe técnica. Nossos ingressos não estão à venda".

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que não há registro de ocorrência relacionado ao golpe.

Espetáculo

Haverá DJs tocando a partir das 19h. Às 20h, assume o DJ Diplo. O show da cantora deve terminar às 23h45. Esta será a quarta apresentação da artista no Brasil, na volta ao país após 12 anos. Na manhã desta terça-feira (30), dezenas de fãs e curiosos se reuniram no entorno do palco para tirar foto, enquanto aguardam um possível aceno da cantora, do quarto do hotel. Com expectativa de receber um público de 1,5 milhão de pessoas, o espetáculo marca os 40 anos de carreira da Rainha do Pop. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no Réveillon, e a apresentação tem previsão para começar entre 21h30 e 21h45.Às 20h, assume o DJ Diplo. O show da cantora deve terminar às 23h45. Esta será a quarta apresentação da artista no Brasil, na volta ao país após 12 anos. Na manhã desta terça-feira (30), dezenas de fãs e curiosos se reuniram no entorno do palco para tirar foto, enquanto aguardam um possível aceno da cantora, do quarto do hotel.