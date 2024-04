Material apreendido com o suspeito - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 30/04/2024 12:10 | Atualizado 30/04/2024 12:15

Rio - Um suspeito foi baleado durante confronto com policiais militares, na manhã desta terça-feira (30), em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a PM, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para checar uma informação sobre homens armados na localidade conhecida como Praça do Quafá. No local, os policiais foram surpreendidos pelo suspeito que estava em uma motocicleta. Segundo a corporação, o homem atirou contra a equipe, que revidou.

Em seguida, o criminoso foi encontrado ferido. Ele precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. O suspeito está internado sob custódia. Não há informações sobre o quadro de saúde dele.

Com o homem, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 mm com dois carregadores, munições, um celular e drogas. O suspeito e o material serão encaminhados à 34ª DP, onde a ocorrência foi registrada.