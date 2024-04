Cinco homens fortemente armados ameaçaram a família - Reprodução

Cinco homens fortemente armados ameaçaram a famíliaReprodução

Publicado 30/04/2024 12:33 | Atualizado 30/04/2024 12:44

Rio - A Polícia Civil busca identificar suspeitos que assaltaram uma família na Rua General Galieni, em Bonsucesso, na Zona Norte, na tarde do último domingo (28). Em imagens registradas por uma câmera de segurança da região, cinco homens fortemente armados e encapuzados desceram de um veículo e ameaçaram as vítimas, levando o carro delas em seguida.



Ainda nas imagens, os bandidos, alguns com fuzil, obrigam todos a descerem do automóvel de cor vermelha. De imediato, sai uma mulher do banco do carona com as mãos para o alto em direção a porta traseira. Em seguida, ela tira uma adolescente do local e a abraça, tentando acalmá-la. No mesmo momento, um segundo bandido retira o motorista do veículo, que se rende. Enquanto os demais criminosos davam cobertura.

Polícia busca identificar suspeitos de assaltar família em Bonsucesso. Imagens mostram homens encapuzados e fortemente armados roubando o carro das vítimas.



Crédito: Rede Social#ODia pic.twitter.com/FeCXLP9YtG — Jornal O Dia (@jornalodia) April 30, 2024

Posteriormente, os bandidos se dividiram entre os dois veículos e fugiram. Durante a ação, duas senhoras observavam a cena da garagem de uma residência, aparentemente com medo. Logo após a fuga dos criminosos, elas abriram o portão e acudiram a família. O assalto teve início às 16h54 e durou menos de dois minutos.

Posteriormente, os bandidos se dividiram entre os dois veículos e fugiram. Durante a ação, duas senhoras observavam a cena da garagem de uma residência, aparentemente com medo. Logo após a fuga dos criminosos, elas abriram o portão e acudiram a família. O assalto teve início às 16h54 e durou menos de dois minutos.

Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada para ocorrência. Já a Polícia Civil disse que o caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso). Investigações estão em andamento para apurar os fatos e identificar os autores.