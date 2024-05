Ônibus ficou com para-choque destruído depois de atropelar duas pessoas na Mangueira - Maria Eduarda Volta / Agência O Dia

Ônibus ficou com para-choque destruído depois de atropelar duas pessoas na MangueiraMaria Eduarda Volta / Agência O Dia

Publicado 01/05/2024 15:37 | Atualizado 01/05/2024 17:57

Rio - Um homem morreu e outro ficou ferido após serem atropelados por um ônibus da empresa Rodoviária Âncora Matias, no início da tarde desta quarta-feira (1º), na Rua São Francisco Xavier, no Maracanã, próximo ao viaduto da Mangueira, na Zona Norte do Rio. O coletivo é da linha 249 (Centro x Água Santa).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados para uma ocorrência de trânsito. Chegando ao local, os policiais identificaram que houve um atropelamento por ônibus a duas pessoas que estavam próximas a um borracheiro.

César de Souza Gomes, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já Alan Antunes da Silva foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o quadro da vítima é estável.

De acordo com familiares, César estava trabalhando em uma oficina e foi arrastado pelo ônibus no momento em que fazia um reparo na própria moto. A família mora na Mangueira e fazia um churrasco quando foi informada do acidente.

Uma câmera de segurança flagrou momento em que o homem foi atropelado. A vítima estava abaixada mexendo na moto quando o ônibus passou arrastando os veículos que estavam parados, incluindo César, por cerca de 30 metros.

Policiais civis foram até o local para realizar uma perícia. O ônibus quebrou o para-choque dianteiro e ficou com o pneu arriado.

O condutor do ônibus foi conduzido para a 25ª DP (Engenho Novo), para prestar esclarecimentos sobre as possíveis causas do acidente. Questionada, a Polícia Civil informou que colheu o depoimento do homem e ouvirá testemunhas em busca de esclarecer os fatos.

Motorista contou que passou mal no volante

Em entrevista ao DIA, o delegado Geovan Omena, plantonista da 25ª DP, contou que o motorista disse em depoimento que teve um mal súbito e só despertou quando o acidente já tinha acontecido. Omena explicou que irá analisar imagens de câmeras de dentro do ônibus para confirmar a tese que o condutor apresentou.

"O motorista do coletivo alega que teve um mal súbito e quando despertou já tinha causado todo o acidente com uma vítima fatal e um ferido. Já requisitei as câmeras do ônibus e já foi feita a perícia de local. Talvez o que vá nos ajudar bastante, solucionar e nos dar uma direção ao inquérito são as imagens das câmeras. Uma delas fica direcionada para o motorista. Se em um determinado momento, ele dá um apagão, desfalece e ocorre o acidente, vai ficar comprovado que o que ele alegou aqui na delegacia é verdade. Agora por outro lado, se a imagem não demonstrar isso, é só uma tese de defesa que vai cair por terra no momento em que nós tivermos de posse das imagens", contou.

O motorista, que não teve a identidade revelada, trabalha há 30 anos para a empresa. Segundo o delegado, não foi realizado o auto de prisão em flagrante porque o motorista permaneceu no local e prestou socorro às vítimas.

"Foi apresentado a ocorrência e não foi lavrado o auto de prisão em flagrante por conta do artigo 301 do Código de Trânsito, que estabelece que, em casos de acidente com vítima, se prestar socorro, não se lavrará auto de prisão em flagrante nem se exigirá fiança. Como o motorista permaneceu no local, aguardou a chegada da Polícia Militar e foi apresentado aqui, eu estou instaurando um inquérito policial para apurar a responsabilidade do motorista. Agora, é dar prosseguimento à investigação para finalizar o inquérito", completou.

O advogado Marcelo de Souza Andrade, de 56 anos, que representa a família de César, disse ao DIA que acompanhou o depoimento do motorista do ônibus na 25ª DP e que os familiares da vítima estão arrasados com a situação.

"Eu vim agora da delegacia onde acompanhei o depoimento do motorista. Segundo o depoimento dele, ele falou que passou mal. Ainda não tenho maiores informações acerca do ocorrido. A família está muito abalada. Ele estava trabalhando, estava consertando uma moto quando veio o ônibus e arrastou tudo. Estou fazendo a relação das motos e dos danos materiais. Agora, vai acontecer a remoção. Entrei em contato com o advogado da empresa e ele falou que vai entrar em contato comigo", explicou.



O motoboy Rafael Souza, de 33 anos, estava na oficina no momento do acidente. Ele fazia uma compra e estava com a sua moto estacionada na frente do estabelecimento. O ônibus também arrastou o veículo.

"Não sei se o motorista passou mal ou dormiu. Jogou para cima todas as motos e o rapaz que estava abaixado ali de costas, e aconteceu essa fatalidade. Eu estava fazendo compras aqui. Minha moto estava parada e bateu nela também. A moto novinha, tem dois meses. Fui renascido. Graças a Deus, Ele me livrou, mas teve a fatalidade que o rapaz perdeu a vida", comentou.

A Rua São Francisco Xavier é uma das vias mais movimentadas da Zona Norte. O trecho onde aconteceu a tragédia reúne diversas oficinas. Muitas delas, porem, costumam ocupar o espaço público para estacionar motos e bicicletas, além de usar parte da via para armazenar itens como pneus. A região já foi alvo de diversas ações de fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), como em julho do ano passado, quando o órgão demoliu cinco construções ilegais. No momento do acidente nesta quarta-feira (1º), motos e pneus ocupavam uma faixa da via de rolamento.

O advogado Marcelo afirmou que a família espera que a Rodoviária Âncora Matias arque com os custos do velório e enterro, uma vez que eles não possuem condições financeiras para tal. O advogado da empresa ainda não deu retornos nem para a família, nem ao DIA. Questionada sobre o assunto, a Rio Ônibus também ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.