Milhares de maços de cigarro de origem estrangeira foram apreendidos em São Gonçalo - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 06/05/2024 16:55



Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) cumpriu, nesta segunda-feira (6), um mandado de busca e apreensão em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, contra um homem suspeito de envolvimento na morte de Fabricio Alves Martins de Oliveira , de 33 anos. O crime aconteceu dentro de um posto de combustíveis, na Estrada do Mendanha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, no dia 2 de outubro de 2022.

O suspeito de ter ligação com o crime foi preso e conduzido à DHC para prestar esclarecimentos. Ele não teve o nome divulgado. Durante a ação policial, milhares de maços de cigarro de origem estrangeira foram apreendidos, além de armas, dinheiro, celulares, máquinas de contar dinheiro, anotações de contabilidade e dois veículos.

O crime

No início da tarde do dia 2 de outubro de 2022, Fabricio Alves aguardava do lado de fora do carro para abastecer, quando pelo menos três suspeitos, dentro de um outro veículo, se aproximaram e realizaram diversos disparos.



Imagens compartilhadas na internet mostram o corpo do homem caído ao lado do carro. A maior parte dos disparos atingiu a cabeça da vítima. Uma mulher, que o acompanhava, aparece nas imagens chorando, próximo ao corpo.

À época, a Polícia Militar informou que uma equipe do 40º BPM (Campo Grande) foi encaminhada para o local para verificar a ocorrência de disparos, mas ao chegar no endereço, que fica próximo à Avenida Brasil, já encontraram a vítima morta. Nenhum suspeito foi localizado na ocasião.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para o local e realizou a perícia. A especializada tenta identificar os autores dos disparos.