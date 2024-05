Criminosos foram presos em uma ação de agentes da 48ª DP (Seropédica) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 09/05/2024 15:19 | Atualizado 09/05/2024 15:30

Rio - Cinco milicianos que atuam em Seropédica, na Baixada Fluminense, foram presos após uma ação da Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar, na quarta-feira (8). De acordo com as investigações, os criminosos integram o grupo chefiado por Gilson Ingrácio de Souza Júnior, o 'Juninho Varão'.



Agentes da 48ª DP (Seropédica) abordaram um criminoso com uma motocicleta que pertencia a um homem que havia sido morto horas antes no bairro Campo Lindo. Aos policiais, João Pedro Dias Ferreira disse que exercia a função de vigia e chegou a mostrar conversas em um grupo de aplicativo de mensagens que é utilizado pelos milicianos para monitorar a rotina e a atuação das polícias.



Em outro ponto do município, a polícia encontrou Mayk Melo Gomes e Adriano Costa de Souza extorquindo comerciantes. Segundo a Polícia Civil, as cobranças eram feitas a mando da milícia de 'Juninho Varão'.





Em seguida, populares informaram aos policiais que no momento da prisão, outro miliciano havia recolhido o aparelho e fugiu. Pouco tempo depois, Gabriel da Silva Barros foi encontrado dentro de uma borracharia. No celular, os policiais viram mensagens sobre informações de viaturas das polícias Civil, Militar e PRF.



Com os milicianos presos a polícia encontrou uma pistola, dois carregadores, 30 munições, um revólver com numeração raspada, uma motocicleta e R$ 400 em espécie.



Em Seropédica, a guerra entre grupos rivais se intensificou a partir de março deste ano, após o assassinato do miliciano Ricardo Coelho da Silva, o 'Cientista', que assumiu a liderança da milícia da região após a morte de Tauã Oliveira, o 'Tubarão'. Agora, quem comanda o grupo é 'Juninho Varão'.



'Cientista' morreu pouco mais de um mês depois de 'Tubarão', dentro de uma casa de festas na Rua Ponte Nova, no Tanque, em Jacarepaguá, Zona Oeste. Segundo testemunhas, homens armados e encapuzados invadiram o local e foram na direção da vítima.



Por seu domínio em Seropédica e em parte da Baixada, 'Tubarão' era apontado como um dos principais rivais do grupo de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, que está preso desde dezembro do ano passado após se entregar à Polícia Federal na véspera do Natal. Segundo investigações, seu sucessor é Rui Paulo Gonçalves Estevão, conhecido como Pipito.



Ainda durante a ação, policiais desconfiaram de um homem em atitude suspeita em um bar. Carlos Daniel Ermida estava apontando o telefone para a viatura, como se estivesse fotografando. Ao ser abordado pela equipe, o suspeito tentou fugir, mas foi detido. Com o intuito de se desfazer de qualquer evidência, ele arremessou o celular em cima de um telhado. Aos agentes, ele admitiu que trabalhava para o grupo paramilitar da região e que estava monitorando os passos da equipe.

Chica e seu bando estavam em guerra com as milícias de Juninho Varão e do Zinho, quando o estudante Bernardo Paraíso da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) foi baleado em frente a um mercado e morreu na hora. Rosiane Claudino de Freitas, de 34 anos, e seus filhos de três e um ano também foram feridos por disparos.