Voluntários preparam doações na Gávea para população afetada por catástrofe no RSReginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Publicado 10/05/2024 12:21 | Atualizado 10/05/2024 12:43

Rio - Um grupo de seis amigos deu início a uma mobilização que rompeu a bolha social dos envolvidos e já enviou 87 toneladas de água e 50 toneladas de outros produtos da Gávea, na Zona Sul do Rio, para o Rio Grande do Sul (RS). A arrecadação dos donativos é realizada todos os dias (de segunda a domingo) no Bosque Bar, no Jockey Club, das 9h às 18h.

A jornalista gaúcha Fernanda Becker, 35, conta que a iniciativa começou no último domingo (5). Ela compartilhava com amigos próximos no Rio a preocupação com os familiares e amigos que estão no RS. A partir da aflição do grupo, foi iniciada a mobilização para arrecadar e enviar as doações.Em outra frente, o grupo recebe transferências por pix para contratar fretes no próprio Rio Grande do Sul para envio de água a locais estrategicamente determinados. Tudo é feito em comunicação com mobilizadores locais."Somos um grupo de seis pessoas, quatro somos gaúchos, e moramos no Rio. Eu estava muito nervosa no sábado porque a gente sabia que a empresa do meu irmão em Eldorado do Sul estava debaixo d’água. A minha amiga também estava [nervosa] porque a mãe dela estava sendo resgatada de barco. Dessa junção informal, no domingo o Eduardo, um dos sócios do Bosque, disponibilizou o espaço e começamos o trabalho", explica Fernanda.Ao longo da semana, a corrente de solidariedade só aumentou. Fernanda estima que até o final desta semana o grupo consiga enviar 200 toneladas de água, além de outros mantimentos e insumos para o Sul. Já foram transportados material de limpeza, artigos para bebês, colchões, travesseiros, roupas de frio e cobertores."A mobilização é impressionante. Estamos muito contentes com o carinho que os amigos cariocas estão tendo com a gente e isso ainda será necessário por um bom tempo", pontua Fernanda.Os organizadores orientam a doação dos seguintes itens: água, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, roupas íntimas novas e cobertores. A ajuda de voluntários também é bem-vinda todos os dias a partir das 9h.O Bosque Bar fica na Av. Bartolomeu Mitre, 1314, na Gávea.