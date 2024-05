Gabriel Silva Conceição estava sendo procurado após fugir da cadeia - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 11/05/2024 13:09

Rio - Um homem apontado como gerente do tráfico no Engenho do Mato, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, foi preso em flagrante na noite da última quinta-feira (09). Gabriel Silva Conceição, o GBR, de 22 anos, estava foragido.

Após informações repassadas pelo Disque Denúncia, policiais do 12º BPM (Niterói) localizaram o criminoso na Rua 52, na comunidade do bairro. O local é controlado pelo Comando Vermelho.

Gabriel ainda tentou fugir, mas acabou sendo capturado na ação, que contou com apoio de policiais da 81ª DP (Itaipu). Durante a tentativa de fuga, o criminoso jogou 64 pinos de cocaína em uma casa. O material foi localizado e apreendido pela Polícia Militar.

Contra GBR havia um mandado de prisão aberto por ter fugido da cadeia, após receber o direito de visita ao lar. Ele havia sido condenado a nove anos por associação ao tráfico e homicídio.

Gabriel e as drogas apreendidas foram encaminhados à 81ª DP (Itaipu).