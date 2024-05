Preso foi encontrado com esguicho de incêndio após revista - Divulgação / Seop

Publicado 11/05/2024 13:21 | Atualizado 11/05/2024 13:27

Rio - Um homem foi preso por agentes do programa BRT Seguro, da Secretaria Municipal de Ordem Pública, após furtar um esguicho de incêndio do Terminal Gentileza, na Zona Portuária do Rio. O caso aconteceu nesta sexta-feira (10).

Segundo a Seop, os seguranças foram acionados pelo centro de monitoramento do terminal, para que "auxiliassem na abordagem" do homem, que foi flagrado logo após o roubo.

Ao chegar ao local, a equipe o revistou e encontrou o objeto, que costuma ser acoplado em mangueiras, com função de regular a potência da água utilizada para apagar um incêndio.



Ainda de acordo com a Secretaria, ao verificarem as câmeras de segurança, os agentes constataram que, pouco antes, o preso, que não teve identidade divulgada, havia cometido outro furto no terminal recém-inaugurado.



O caso foi encaminhado à 17ª DP (São Cristóvão).