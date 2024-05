Pedro Duarte (Novo) não é mais pré-candidato a prefeito do Rio - Reprodução / Redes sociais

Publicado 11/05/2024 16:07 | Atualizado 11/05/2024 16:08

Rio - O vereador Pedro Duarte (Novo) anunciou, nesta sexta-feira (10), que retirou a pré-candidatura para prefeito da cidade do Rio. Com a mudança, o Novo anunciou que Carol Sponza será a representante do partido.

Em nota, Duarte informou que a decisão, tomada "em consenso com o seu partido", tem objetivo de fazer com que ele possa se reeleger vereador. Assim, ele diz que irá "manter e ampliar o trabalho que já vem fazendo na Câmara do Rio, onde é reconhecido por sua postura fiscalizadora".

Carol Sponza, advogada e mestre em Políticas Públicas, foi candidata à deputada federal no Estado do Rio naa eleições de 2022, e recebeu 25 mil votos.

O primeiro turno das eleições municipais de 2024 vai acontecer no dia 6 de outubro, com segundo turno marcado para o dia 27 do mesmo mês.

Além de Sponza, os atuais pré-candidatos à prefeitura são: Eduardo Paes (PSD), para reeleição; Alexandre Ramagem (PL); Cyro Garcia (PSTU); Dani Balbi (PCdoB); Juliete Pantoja (UP); Marcelo Queiroz (PP); Martha Rocha (PDT); Otoni De Paula (MDB); Rodrigo Amorim (União Brasil); e Tarcísio Motta (PSOL).