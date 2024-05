Neblina de fumaça chamou a atenção de motoristas na Linha Amarela - Reprodução / Redes Sociais

Neblina de fumaça chamou a atenção de motoristas na Linha Amarela Reprodução / Redes Sociais

Publicado 13/05/2024 11:05 | Atualizado 13/05/2024 12:34

Rio - Um incêndio em uma área de mata próximo à Linha Amarela, na altura de Água Santa, na Zona Norte, causou uma intensa fumaça na via, na manhã desta segunda-feira (13). O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas por volta de 6h50 e militares do quartel do Méier acessaram o local pela Estrada Paulo de Medeiros.



Os agentes trabalharam na região por cerca de três horas. Segundo a corporação, o incidente não deixou vítimas.



Um motorista relatou que, nesta segunda (13), os operadores da Linha Amarela estavam trabalhando de máscara devido à fumaça, que formava uma espécie de neblina no ar.



Pelas redes sociais, moradores dizem que no final de semana houve outro incêndio na floresta da região, que também causou fumaça e cheiro forte.

Questionado sobre a relação dos casos, o Corpo de Bombeiros explicou que houve um acionamento neste domingo (12) para combater um fogo na mata, mas que o trabalho foi realizado em um outro ponto da Linha Amarela.



“Hoje acordei e o ar era pura neblina de fumaça aqui em Água Santa/Engenho de Dentro. Irrespirável! A vegetação do morro perto do pedágio da Linha Amarela pegou fogo durante o fim de semana”, escreveu um homem.



“Água Santa tá fedendo a queimada desde ontem”, contou outro.



Segundo a corporação, por volta de 18h20 do domingo, militares foram chamados para combater as chamas no acesso à Linha Amarela, próximo ao pedágio, no sentido Centro. Essa ocorrência foi encerrada às 21h.



Procurada pelo DIA, a Lamsa, responsável por administrar a Linha Amarela, não se manifestou.