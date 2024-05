Lancha explodiu quando passava por um canal entre Itajuru e a Ilha do Japonês - Rede social

Lancha explodiu quando passava por um canal entre Itajuru e a Ilha do JaponêsRede social

Publicado 13/05/2024 12:06

Rio - As vítimas da explosão de uma lancha em Cabo Frio , na Região dos Lagos, permanecem internadas, nesta segunda-feira (13). O acidente aconteceu na última sexta-feira (10), próximo à Ilha do Japonês, quando o motor teria explodido. Entre os feridos, estão cinco membros de uma mesma família de Belo Horizonte, em Minas Gerais, sendo três crianças, e o condutor da embarcação.



As seis vítimas tiveram queimaduras em mais de 50% do corpo e, inicialmente, haviam sido levados para o Hospital Municipal São José Operário, em Cabo Frio, mas precisaram ser transferidos para unidades estaduais das Regiões dos Lagos e Metropolitana e da Baixada Fluminense. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, os pacientes são assistidos por equipes multidisciplinares, com assistência médica 24 horas, de acordo com suas necessidades clínicas.

No Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, estão internados Rafaela, de 9 anos, e o irmão mais novo Miguel, 4, que apresentam quadro clínico grave, além do pai, Raphael Júnior de Oliveira Larangot, 34, com quadro estável. No Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, a mãe Leni Eustaquia Paloma de Jesus, de 28 anos, segue em estado grave, enquanto o filho Gabriel, 8, está estável.

Já no Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Vereador Melchiades Calazans (HTO Baixada), em Nilópolis, o condutor Giovanni Santos de Brito, de 30 anos, permanece internado com quadro de saúde estável. A lancha explodiu quando passava por um canal entre Itajuru e a Ilha do Japonês, na altura do bairro da Passagem. Em imagens publicadas nas redes sociais, a embarcação aparece tomada pelas chamas e uma nuvem de fumaça foi formada.