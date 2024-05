Acidente na Linha Amarela - Reprodução/TV Globo

Publicado 14/05/2024 17:12

Rio - O homem que morreu em acidente envolvendo duas motos, um caminhão e um carro, na Linha Amarela, na manhã desta terça-feira (14), tinha mais de 10 anotações criminais. Segundo os investigadores, Deyvid dos Santos Souza havia acabado de furtar uma das motos envolvidas na colisão.

Ele foi atingido por um carro e, ao cair na pista, foi atropelado por um caminhão. A batida aconteceu na altura de Bonsucesso, Zona Norte, na pista sentido Ilha do Fundão.

A moto que havia sido furtada era conduzida por um segundo homem, não identificado, que acabou fugindo.

Por causa do acidente, a pista da Linha Amarela chegou a ser interditada, operando apenas coma reversível, durante o início da manhã. O fluxo foi liberado pouco tempo depois.

Segundo a Polícia Civil, o motorista do carro seguia no sentido Barra da Tijuca, quando dormiu ao volante, perdeu o controle e capotou, invadindo a pista reversível, sentido Fundão, e atingindo as duas motocicletas.

A PM informou que agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) encontraram o motociclista já sem vida. Agentes da CET-Rio equipes da Lamsa estiveram no local. A concessionária informou que enviou uma a UTI móvel onde um dos motoristas envolvido foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).