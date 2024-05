Em plena luz do dia, quatro criminosos abordaram o homem dentro de um posto de gasolina e roubaram seu carro - Reprodução

Publicado 29/05/2024 11:18 | Atualizado 29/05/2024 11:31

Rio - O comerciante Rony Batista, de 46 anos, realizou seu desejo antigo de comprar um Jeep Commander no último sábado (25). No entanto, sua felicidade durou apenas até a última segunda-feira (27), quando quatro criminosos o abordaram em um posto de gasolina, em Pilares, na Zona Norte, e levaram seu carro.

Em plena luz do dia, às 15h55, Rony decidiu parar no posto na Avenida Dom Hélder Câmara, em frente ao Viaduto de Pilares, para esperar seu filho. Ao sair do veículo, o comerciante logo foi abordado por dois homens armados de moto, que anunciaram o assalto e levaram o Jeep. As imagens de uma câmera de segurança mostram que ação durou menos de 10 segundos.

Ao DIA, Rony contou como tudo aconteceu. "Foram quatro bandidos: dois me abordaram e os outros dois ficaram na retaguarda. Eu sai do carro para verificar um barulho estranho no para-choque. Depois que eu olhei e levantei, o cara armado já veio e me abordou. Depois, eu registrei a ocorrência na 24ª DP (Piedade), onde os inspetores me falaram que isso está acontecendo três vezes por semana no local", relatou.

De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), apenas em abril deste ano foram registrados 41 roubos de veículos na região de Pilares. Já entre janeiro e abril, houve 198 ocorrências desta natureza.

"Os assaltos naquela região são muito recorrentes, pois é uma saída fácil de fuga para diversos lugares. Se o bandido pegar o Viaduto de Pilares, por exemplo, e entrar a esquerda, ele vai para Inhaúma. Mais pra frente, cai na Pedreira e Cavalcante. Se pegar a direita, entra na Linha Amarela. Então, é uma rota de fuga. Estrategicamente, eles roubam ali por conta disso", explicou Batista.

O homem ainda disse que, nesta terça-feira (28), um suposto assaltante entrou em contato pedindo dinheiro em troca do carro. "Um criminoso me ligou querendo resgate e eu pedi o pix dele. Pelos dados do CPF, descobri que o cara é do Rio Grande do Sul. Vou voltar na delegacia".

Procurada, a Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado na 24ª DP e "diligências estão em andamento para apurar os fatos e identificar os autores". Já a Polícia Militar disse que não foi acionada para ocorrência.

"O carro não tinha seguro e o rastreador não estava acionado, mas estou tentando recuperar. Acessaram meu banco, levaram dois celulares, documentos de clientes, placas de veículos e pertences pessoais", finalizou Rony Batista, indignado com a falta se segurança na região.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini