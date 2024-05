Além de irmãs, Yasmin e Maria Eduarda eram muito amigas - Arquivo Pessoal

Além de irmãs, Yasmin e Maria Eduarda eram muito amigasArquivo Pessoal

Publicado 29/05/2024 12:07 | Atualizado 29/05/2024 12:26

DIA, ela contou que tem enfrentado dificuldades financeiras para cuidar das crianças, já que sustenta todos sozinha com seus "bicos" de manicure. Para tentar ajudar nos custos, ela criou uma "vaquinha online" em que pede doações.

Rio – Em meio a dor e sofrimento, Yasmin Carvalho, 26 anos, irmã de Maria Eduarda Carvalho, 19, vítima de feminicídio no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio, tira forças de onde não tem para cuidar dos três filhos e também da sobrinha M. J. C, de 3 anos, que presenciou toda a cena do crime . Ao, ela contou que tem enfrentado dificuldades financeiras para cuidar das crianças, já que sustenta todos sozinha com seus "bicos" de manicure. Para tentar ajudar nos custos, ela criou uma "vaquinha online" em que pede doações.

fotogaleria

Yasmin revela que antes morava em um "quartinho", mas que começou a construção de uma casa recentemente, com sala, cozinha americana e banheiro, mas que até o momento está no cimento, sem piso e precisando de obra.

"Minha casa está só no tijolo, não tem ladrilho. Eu não embolsei ainda, não coloquei piso, então é uma coisa que preciso com urgência. Nesse frio é bem difícil, ainda tem a areia, a minha sobrinha tem bronquite, minha filha também, inclusive a minha sobrinha está bem doente agora", explicou.



Os filhos de Yasmin têm 12, 11 e 7 anos. "Eu moro sozinha com eles e agora ganhei mais uma", disse.



A filha de Maria Eduarda presenciou toda a briga entre o casal e o momento em que o pai matou a própria mãe. Na ocasião, a jovem já estava separada de Thauan Lima, o autor do crime, e tinha ido na casa dele apenas levar a criança para vê-lo.



Segundo Yasmin, a menina lembra das coisas e pergunta pela mãe diariamente. Assim como seus filhos, que sentem muita falta da tia.



"Eu estou sem chão! Ela era a minha vida, tudo que eu tinha. Meus filhos eram mega agarrado nela, choram todo dia", lamentou.



A irmã da vítima reforça ainda que as pessoas que não puderem ajudar com dinheiro, podem ajudar com doações, principalmente de material para obra. Ela revela que já chegou a ganhar uma geladeira, mas que também precisa de um armário de cozinha. Já o dinheiro arrecadado também será usado para tratamento psicológico para sobrinha.



O objetivo é arrecadar R$ 1.000. Até o momento, R$ 513 foram doados. Quem quiser ajudar pode acessar a "vaquinha" através desse link.

Relembre o caso

Thauan foi preso em flagrante na sexta-feira (24) e confessou crime. No último domingo (26), ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia. De acordo com familiares e amigos da vítima, ele não aceitava o fim do relacionamento.

Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada, assim como o Corpo de Bombeiros, mas Maria Eduarda já foi encontrada sem vida. O sepultamento da jovem ocorreu na tarde de domingo (26) no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju.