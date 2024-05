Funcionários da Águas do Rio abrem cratera para consertar uma tubulação de grande porte - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Funcionários da Águas do Rio abrem cratera para consertar uma tubulação de grande porteReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 29/05/2024 12:57

Rio - Após um ano, uma enorme cratera segue causando transtornos para comerciantes e moradores de Vila Isabel, na Zona Norte. Nesta quarta-feira (29), segundo a comerciante Karen Ramos, de 37 anos, a Águas do Rio abriu pela quinta vez o buraco, a fim de consertar novamente um grande vazamento recorrente do local.

O DIA esteve na Praça Tobias Barreto e flagrou a imensa cratera, que estava rodeada por tapumes da Águas do Rio, concessionária responsável pela tubulação da região.

fotogaleria

Em entrevista ao DIA, Karen, que vende café da manhã a poucos metros do buraco, contou quais impactos vem sofrendo nesses 12 meses. "Teve uma vez que aconteceu um acidente, um motoqueiro caiu, mas não se machucou. Além disso, a praça fica suja, meu movimento diminuiu e as pessoas não querem ficar aqui com barulho, bagunça e poeira", explicou.

Ainda de acordo com a comerciante, os funcionários da concessionária disseram que estão fazendo um procedimento paliativo. "Esse vazamento é recorrente e, segundo eles, não tem solução. Um funcionário, por exemplo, disse que mais uma vez estão tentando, mas não dão certeza".

Em nota, a Águas do Rio informou que "uma equipe está atuando no reparo da tubulação de grande porte. A previsão é que o serviço seja concluído ainda nesta quarta-feira", afirmou o comunicado.

"Em um ano, é a quinta vez que eles abrem essa cratera. Abrem, não resolvem o problema e fecham. O vazamento volta, eles abrem de novo e depois fecham. É horrível", completou Karen Ramos.