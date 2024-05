Estátua de Clarice Lispector com Praia do Leme vazia ao fundo - Renan Areias / Agência O Dia

Estátua de Clarice Lispector com Praia do Leme vazia ao fundoRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 29/05/2024 15:01

Rio - Os cariocas vão poder curtir o feriado de Corpus Christi sem se preocupar com chuva, apesar do frio permanecer e o céu continuar nublado na quinta-feira (30) e na sexta (31), conforme previsão do Alerta Rio. A quarta (29) também foi dia de temperaturas baixas na cidade, com máxima de 25°C e mínima de 17°C.



O tempo cinza fez com que a areia da Praia do Leme, na Zona Sul da cidade, ficasse vazia. Algumas pessoas, no entanto, ainda fizeram exercícios e caminharam pela orla.

fotogaleria

O feriado deve começar com menos nuvens no céu, variando de nublado a parcialmente nublado. O aviso de Ressaca nas praias do Rio, emitido pela Marinha do Brasil na terça (28), vai terminar logo pela manhã, às 9h.Além disso, os ventos serão moderados e a temperatura continua semelhante à desta quarta, com máxima de 26°C e mínima de 17°C. A previsão é a mesma para sexta-feira, ponto facultativo na cidade.Já no final de semana, ainda de acordo com o Alerta Rio, as temperaturas devem subir 2°C, com os termômetros marcando 29°C de máxima e 18°C de mínima no sábado (1°). O céu será parcialmente nublado, com possibilidade do sol brilhar um pouco mais do que nos últimos dias.Corpus Christi termina no domingo (2) com um pouco mais de calor. A máxima será de 30°C, enquanto a mínima permanece em 18°C.