Linha 2 do VLT Carioca, no Centro do Rio - Arquivo / Vanessa Ataliba / Agência O Dia

Publicado 30/05/2024 14:51 | Atualizado 30/05/2024 16:39

Rio - O VLT Carioca funcionará com circulação especial, neste domingo (2), por conta da Maratona do Rio 2024. A alteração tem como objetivo garantir a segurança para a passagem dos atletas durante a prova, cujo circuito cruza a região central da cidade.

Na linha 1, a previsão é de que o serviço comece a operar para atender os passageiros apenas a partir das 7h30. Já das 5h às 7h30, os trens das linhas 2 vão circular entre Praia Formosa e Colombo; a linha 3 de Central até Santa Rita e a linha 4 do Terminal Gentileza também até Colombo.



Com a passagem dos atletas, a circulação dos trens retornará à normalidade. As equipes da concessionária acompanharão a movimentação na região junto aos órgãos de monitoramento da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado para que a circulação dos trens seja normalizada após a liberação da via.

Vale lembrar que a tarifa do VLT custa R$ 4,30 e cada passageiro deve ter o próprio cartão para validação no embarque. Ele pode ser comprado ou carregado nas paradas e estações, que contam ainda com terminais para consulta de saldo, desbloqueio de cartões e liberação de recarga on-line, que pode ser feita pelo aplicativo Riocard Mais ou Jaé.

Os usuários que precisarem se programar podem consultar o trajeto e próximas viagens no metrô pelo aplicativo VLT Carioca ou no site vltcarioca.com.br (Chegadas e Partidas).

Maratona do Rio x Funcionamento do VLT

Data: 2/6 (domingo)

Linha 1 (Terminal Gentileza x Santos Dumont)

Início às 7h30 - Intervalos de 12 a 20 minutos



Linha 2 (Praia Formosa x Praça XV)

Das 5h às 7h30 – circulação entre Praia Formosa e Colombo

Intervalos de até uma hora



Linha 3 (Central x Santos Dumont)

Das 5h às 7h30 – circulação entre Central e Santa Rita



Linha 4 (Terminal Gentileza x Praça XV)

Das 5h às 7h30 – circulação entre Terminal Gentileza e Colombo