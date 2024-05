O Parque Municipal Professor Célio Lupparelli fica no Campinho - Fabio Motta / Prefeitura do Rio

O Parque Municipal Professor Célio Lupparelli fica no Campinho Fabio Motta / Prefeitura do Rio

Publicado 30/05/2024 15:55 | Atualizado 30/05/2024 16:16

Rio - Em cerimônia realizada com a presença de moradores do Campinho, a Prefeitura do Rio renomeou o Parque Municipal Pinto Teles com o nome do professor Célio Lupparelli. Falecido no último dia 20 de maio, o educador teve uma carreira notável tanto nas redes pública quanto privada de ensino e morava próximo ao parque. Lupparelli também foi vereador na cidade do Rio de Janeiro e desempenhou um papel crucial na criação da reserva do Camboatá, em Deodoro, na Zona Oeste.



O prefeito Eduardo Paes destacou a importância de Lupparelli para a comunidade e sua dedicação em tornar o parque uma realidade.

"Essa é uma celebração que dá aquela saudade boa. O Célio sempre sonhou com esse parque. Quando fui secretário de Meio Ambiente no governo Cesar Maia, desapropriamos essa área e implantamos o parque. Esse espaço sintetiza um pouco do que significava a existência do Célio Lupparelli. Ele era uma pessoa que todo mundo que convivia gostava muito. Quando fazemos essa homenagem, o que queremos é que as pessoas entendam que vale a pena conduzir a vida de maneira íntegra, decente e correta. Que o Célio sirva de inspiração para a classe política e para os cidadãos. Nada mais justo do que darmos o nome desse parque para ele", disse Paes.



O recém-nomeado Parque Municipal Professor Célio Lupparelli oferece uma variedade de instalações para a comunidade, incluindo quadras poliesportivas, uma Academia da Terceira Idade, brinquedos para as crianças e uma extensa área arborizada.