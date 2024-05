Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) - Google Street View

Rio - Um aluno da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) morreu, nesta quarta-feira (29), após ser atropelado por uma carreta na BR-040, na subida da Serra de Petrópolis, altura do km 85. Segundo testemunhas, Matheus Passarone Pereira, de 20 anos, voltava para casa de bicicleta quando foi atingido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Petrópolis foi acionado às 18h para a remoção do corpo de Matheus, e não para o socorro, já que a vítima morreu na hora. A corporação chegou ao local após a liberação da perícia e levou o jovem para o IML de Petrópolis.

Procuradas, a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária Concer, que administra o trecho em que aconteceu o acidente, não responderam aos questionamentos da reportagem. O espaço segue aberto.

Em nota, nesta quinta-feira (30), a UFRRJ lamentou a morte do estudante de Matemática. "A Direção do Instituto de Ciências Exatas, a Coordenação do Curso de Graduação em Matemática e o Diretório Acadêmico Mercedes Pertsew se solidarizam e desejam força aos familiares e amigos do estudante. Que fiquem as lembranças dos bons exemplos e dos bons momentos vividos ao lado dele", disse.



De acordo com a universidade, a cerimônia de despedida ocorrerá a partir das 16h desta quinta-feira (30), na Capela Oswaldo Cruz, localizada na Rua Montecaseros, no centro de Petrópolis.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Matheus. "Ele tinha um coração de ouro, era carinho, gentil, sempre disposto em ajudar e apoiar. Sentirei saudades demais das nossa conversas aleatórias, das risadas e dos abraços de ursos que dávamos um no outro!", disse um perfil. "Sentirei sua falta todos os dias meu colega de trabalho e amigo de vida...será lembrado todos os dias por nós", escreveu outro. "Com certeza vai deixar saudade. Era um cara incrível, sensacional. Conhecê-lo foi uma das maiores alegrias que já tive. Que descanse em paz", desejou um terceiro.

Aluna da UFRRJ morreu atropelada uma semana antes

Matheus não foi o único estudante da UFRRJ que se envolveu em um acidente neste mês. Camila Reis Florêncio, aluna do curso de Engenharia Química, também morreu após ser atropelada por um caminhão enquanto estava de bicicleta, na quarta-feira (22).

A estudante foi atingida na BR-465, antiga Estrada Rio-São Paulo, altura do km 49, em Seropédica, na Baixada Fluminense. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima morreu ainda no local. Após a colisão, a bicicleta de Camila ficou completamente destruída.