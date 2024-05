Na ação, foram apreendidos cinco fuzis, duas granadas e um rádio comunicador - Reprodução

Publicado 31/05/2024 14:54 | Atualizado 31/05/2024 15:59

Rio - Quatro suspeitos morreram e outros dois ficaram feridos durante novo confronto, na manhã desta sexta-feira (31), em Barros Filho, na Zona Norte. A região, próxima à Costa Barros, vive um período de guerras e confrontos por domínio de territórios.

De acordo com o comando do 41° BPM (Irajá), equipes da unidade realizavam patrulhamento nas imediações da Comunidade do Bairro 13, em Barros Filho, quando se depararam com um grupo de criminosos armados.

Houve confronto e cinco suspeitos foram atingidos, sendo socorridos e levados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. No local, três deles não resistiram. Um sexto suspeito foi socorrido por populares e encaminhado à mesma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Na ação, foram apreendidos cinco fuzis, duas granadas e um rádio comunicador.

Novos confrontos em menos de 24h

Por volta das 20h desta quinta-feira (30), Um suspeito foi baleado durante confronto entre policiais do 41º BPM (Irajá) e traficantes na comunidade Terra Nostra, em Costa Barros, também na Zona Norte. Segundo a PM, com o suspeito foram apreendidos uma granada e um fuzil.