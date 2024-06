Rio tem nova madrugada de frio - Renan Areias / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 01/06/2024 10:23 | Atualizado 01/06/2024 12:26

Rio - Após bater o recorde de menor temperatura do ano na sexta-feira, o Rio de Janeiro teve uma nova madrugada fria neste sábado (1). No entanto, um sistema de alta pressão no oceano fez com que a cidade amanhecesse ensolarada e poucas nuvens devem permanecer no céu ao longo do dia.

Por volta das 6h15, o Centro de Operações do Rio (COR) registrou 14,9º C no Alto da Boa Vista, sendo essa a menor temperatura medida pelo órgão neste ano. O recorde de frio, porém, permanece com a sexta-feira (31) , quando o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mediu 14,8º C na Vila Militar, que registrou mínima de 15,9º C neste sábado.

No domingo (2), a previsão do tempo aponta que o céu deve ficar parcialmente nublado, mas não há previsão de chuva. O cenário será semelhante na segunda-feira (3), com temperaturas estáveis, entre 16º C e 32º C, e ventos moderados.

A passagem de uma frente fria e um posterior transporte de umidade devem influenciar o tempo na terça-feira (4). Uma chuva fraca a moderada pode cair a qualquer momento de maneira isolada e o tempo deve voltar a esfriar, com máxima de 27º C. Na quarta-feira (5), o aguaceiro perde intensidade, mas o frio segue firme, acompanhado de vento fraco a moderado.