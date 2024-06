Na ação, foram apreendidos um fuzil, uma pistola e três granadas - Divulgação

Publicado 01/06/2024 13:20

Rio - Três suspeitos morreram e um ficou ferido após uma troca de tiros com a Polícia Militar, na Estrada da Covanca, no Tanque, Zona Oeste do Rio, neste sábado (1º). Os homens, acusados de praticar roubos em série, estavam em um carro quando foram surpreendidos pelos agentes. Um homem que passava pelo local também foi baleado.

Em nota, a PM informou que "de acordo com o comando do 18° BPM (Jacarepaguá), equipes da unidade foram acionadas para checar criminosos armados realizando roubos em série e interceptaram o grupo na Estrada da Covanca. Houve confronto e os quatro suspeitos que ocupavam o veículo foram atingidos. Três deles não resistiram aos ferimentos e um está sendo atendido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca".

Com os suspeitos, ainda foram apreendidos um fuzil, uma pistola e três granadas. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital acionada. O pedestre ferido, que não teve a identidade nem o estado de saúde revelado, também foi socorrido e levado ao mesmo hospital.