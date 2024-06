Entrada da sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 02/06/2024 07:30

Rio - A Polícia Federal prendeu, no início da noite deste sábado (1), um homem de 44 anos denunciado por ser um dos "laranjas" de uma organização criminosa especializada em lavar dinheiro do tráfico de drogas que atua no Rio de Janeiro. O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Capital.

De acordo com a PF, o investigado era foragido da Operação Fim de Mundo, que foi deflagrada em quatro estados brasileiros, em janeiro de 2023. Neste sábado, os agentes da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), com apoio do Grupo de Investigações Sensíveis (Gise), cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido contra o suspeito, localizado em Juiz de Fora, em Minas Gerais.

O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal do município, que participou da ação. Em seguida, ele foi conduzido ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.