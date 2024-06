Alan Salles, 22 anos, estava trabalhando no momento do acidente - Rede Social

Alan Salles, 22 anos, estava trabalhando no momento do acidente Rede Social

Publicado 02/06/2024 07:37

Rio - O motoboy Alan Salles, 22 anos, morto em uma briga de trânsito com um taxista em Vila Isabel , na Zona Norte, será enterrado neste domingo (2) no Cemitério do Catumbi, na Região Central do Rio, a partir de 12h. O jovem foi jogado para longe da moto e depois atropelado pelo suspeito, que fugiu sem prestar socorro.Nas redes sociais, a mãe do rapaz fez um apelo para que as pessoas ajudem a localizar o taxista. Segundo a Polícia Civil, o motorista ainda não é considerado foragido e deve ser intimado para prestar depoimento em breve."Me ajudem a achar o assassino do meu filho! Eu só quero justiça. Quem souber onde ele se encontra entre em contato com a polícia", disse.Segundo testemunhas, o taxista perseguiu o motoboy após uma discussão e imprensou a moto dele em um poste, na Rua Teodoro da Silva. Alan então caiu no chão e foi atropelado logo em seguida pelo suspeito.Logo após a morte da vítima, o táxi usado na ação foi encontrado em uma loja de autopeças na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, onde foi apreendido para passar por perícia.Segundo a Polícia Militar, o condutor seria funcionário do local e guardou o automóvel no estabelecimento, fugindo em seguida.