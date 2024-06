Maratonistas passam pelo Aterro do Flamengo na manhã deste domingo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 02/06/2024 08:15 | Atualizado 02/06/2024 10:32

Rio - O Rio de Janeiro amanheceu ensolarado neste domingo (2) para os maratonista que passaram pelo Aterro do Flamengo, na Zona Sul, mas a previsão do tempo aponta que o céu deve ficar parcialmente nublado ao longo do dia. Sem previsão de chuva, as temperaturas seguem estáveis, com mínima de 15º C e máxima de 30º C. Assim como o fim de semana, os próximos dias devem ser de frio para os cariocas, com ventos fracos a moderados.

Na segunda-feira (3), um sistema de alta pressão influencia o tempo na cidade, com predomínio do céu parcialmente nublado, assim como no dia anterior. A temperatura segue estável, ficando entre 17º C e 32º C.

Já na terça-feira (4), a rápida passagem de uma frente fria no oceano pode fazer com que chuva caia a qualquer momento de maneira fraca e ocasionalmente moderada em pontos isolados. A temperatura apresenta um declínio, com máxima de 26º C. O cenário é parecido com a previsão de quarta-feira (5), mas a ventania deve perder intensidade.

O tempo deve ser influenciado por ventos em médios níveis da atmosfera na quinta-feira (6), com previsão de céu nublado e chuva fraca até o período da manhã. Ao longo do dia, a quantidade de nuvens deve diminuir.