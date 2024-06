Atual prefeito do Rio, Eduardo Paes - Renan Areias / Agência O Dia

Atual prefeito do Rio, Eduardo Paes

Publicado 05/06/2024

Rio - A Prefeitura do Rio exonerou os secretários Eduardo Cavaliere (PSD), da Casa Civil; Guilherme Schleder (PSD), de Esportes, e Adilson Pires (PT), de Assistência Social. O decreto foi publicado na manhã desta quarta-feira (5), no Diário Oficial do município.

A quatro meses das eleições municipais, o prazo para exoneração de secretários que tenham interesse em se candidatar como prefeito ou vice-prefeito se encerra nesta quarta-feira. Cavaliere e Schleder são do mesmo partido de Eduardo Paes, atual pefeito do Rio.

Ainda no Diário Oficial desta quarta, o advogado Lucas Wosgrau Padilha foi nomeado como novo secretário da Casa Civil. Ele é presidente do Comitê Municipal de Organização do G20 no Gabinete de Paes e coordenador Especial de Relações Internacionais da prefeitura.

Além disso, os subsecretários Helio Aleixo, de Assistência Social, e Anna Laura Valente Secco, de Esportes, foram designados para responder pelo expediente das respectivas pastas, sem prejuízo em suas funções atuais.