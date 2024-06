Luiz Antônio Bispo, de 28 anos, morreu na segunda-feira (3) em Copacabana, na Zona Sul do Rio - Reprodução

Luiz Antônio Bispo, de 28 anos, morreu na segunda-feira (3) em Copacabana, na Zona Sul do RioReprodução

Publicado 05/06/2024 16:47

Rio - A Justiça do Rio converteu, em audiência de custódia realizada na tarde desta quarta-feira (5), a prisão em flagrante de Guilherme Francavilla Lamoure Ribeiro para preventiva. O homem foi detido após atropelar e matar o mototaxista Luiz Antônio Bastos Bispo , de 28 anos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Segundo o juiz Alex Quaresma Ravache, os fatos apresentados no auto de prisão em flagrante demonstram a gravidade do crime e o perigo que o suspeito oferece para a sociedade. O magistrado também citou que o homem gera uma sensação de insegurança e pode atrapalhar o processo, pois ainda há testemunhas e os dois sobreviventes do atropelamento para prestar esclarecimentos sobre o caso.

"Ao menos neste momento inicial, verifica-se que a liberdade do custodiado representa perigo à sociedade, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Necessária, portanto, a prisão cautelar como garantia da ordem pública. Ademais, a liberdade do custodiado pode gerar mais temor às vítimas sobreviventes e testemunhas, que, já abaladas pelo crime, ainda deverão comparecer em juízo para depor de forma isenta e livre de intimidações, tornando necessária a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal, a fim de tutelar a produção da prova e não comprometer a busca pela verdade", disse Ravache.

Guilherme está preso desde segunda-feira (3), data do crime. O homem foi encontrado por policiais do 19º BPM (Copacabana) na Rua Prado Júnior. Ele responde pelo homicídio de Luiz e pela tentativa de homicídio de duas pessoas que estavam junto com o mototaxista.

Relembre o caso

A vítima estava em uma moto quando foi perseguida pelo carro de Guilherme e atropelada, na manhã desta segunda-feira (3), na Avenida Princesa Isabel, esquina com a Nossa Senhora de Copacabana. Segundo a família do rapaz, ele e o homem discutiram em uma boate na Rua Belford Roxo. A irmã da vítima contou, ainda, que Luiz saiu do local com sua moto junto com dois amigos, o motorista entrou no carro e atropelou o grupo.

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento em que os jovens estão caídos no chão e Guilherme joga uma pedra em Luiz. Na gravação, o homem aparece entrando e saindo do carro, pegando o objeto e jogando em cima da vítima. Logo em seguida, o criminoso deixa o local.

Morador da comunidade do Chapéu Mangueira, no Leme, Zona Sul da cidade, Luiz foi enterrado nesta terça-feira (4) no Cemitério São João Batista, em Botafogo. Abalados, amigos e familiares prestaram homenagens ao mototaxista. Além de levarem e vestirem a camisa do Flamengo, eles também cobriram o caixão com uma bandeira do seu time de coração. Luiz Antônio deixou dois filhos, um de cinco anos e outro de oito meses.

"Meu filho estava sendo um excelente pai para os filhos dele, estava trabalhando. Todo mês ele levava um bolinho para o seu filho de oito meses. Conclusão: vai chegar meado deste mês e quando ele completar nove meses vai cortar o bolinho sem o pai", lamentou Antônio Vieira Bispo, pai da vítima.